Собачье сердце. Почему профессор Преображенский решился сделать операцию Шарику?

Литература
Собачье сердце. Почему профессор Преображенский решился сделать операцию Шарику?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Профессор хотел выяснить, сможет ли человеческий гипофиз прижиться в собаке и вызовет ли это омоложение.
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