Морфологичекский и морфемный разбор слова удержишь для 4 класса
Русский язык
Морфологичекский и морфемный разбор слова удержишь для 4 класса
Ответ(ы) на вопрос:
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Морфологический разбор: 1.Удержишь(что сделаешь?)-глагол,т.к. обозначает действие предмета. 2.Н.ф. (что сделать? )удержать. Совершенного вида, 2 спряжения (искл.); 3.Непост.признаки: в будущем времени,в ед.числе,во 2 лице. 4.Сказуемое. Морфемный разбор: у-приставка держ-корень ишь-окончание
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