Гитлер и Сталин Сравнение Что разного и что общего? Кто из них больше принес г??ря людям?

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Гитлер хотел продвинуть Германию вперед и захватить мир, Сталину хватило и Советского Союза. Сталин сильно боялся заговоров против него и всего в этом духе и поэтому многих отправил в ссылку как предателей, малейший неправильный шаг и всё, ссылка или расстрел. Гитлер не отличался такой жестокостью, но тем не менее был сильным тираном для других народов,другими словами он был нацистом и относился к своим пленным других народов жестоко не буду перечислять что именно ибо всё не перечесть Ещё Гитлер развязал мировую войну как нам всем известно. Исходя из этих фактов делайте выводы сами кто лучше и кто хуже.