Помогите пожалуйста !!!! Дайте определение сходственных сторон

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Сходственными сторонами двух подобных многоугольников называются любые две их стороны, одна из которых переходит в другую при преобразования подобия, переводящем один многоугольник в другой. Например, сходственные стороны подобных треугольников – это стороны, лежащие напротив их равных углов.