В 6 одинаковых ящиках 30кг лимонов.масса пустого ящика 3кг.какова масса ящика с лимонами?

Математика
В 6 одинаковых ящиках 30кг лимонов.масса пустого ящика 3кг.какова масса ящика с лимонами?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я могу и ошибаться но я думаю 8 кг. 30:6=5 кг 1 ящик с лимонами 5+3=8 масса 1 ящика
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