Две кастрюли стоят 720руб.На эти деньги можно купить 12 чашек.Во сколько раз кастрюл?? дороже чашке
Математика
Две кастрюли стоят 720руб.На эти деньги можно купить 12 чашек.Во сколько раз кастрюл?? дороже чашке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 720:2=360 (руб)-одна кастрюля. 2) 720:12=60 (руб)- одна чашка. 3) 360:60=6 (раз) В шесть раз дороже.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Русский язык
Подчеркнуть однокоренные слова и выделить в них корень. Проплясали по снегам снежные метели. Снегири снеговикам песню просвистели.