Две кастрюли стоят 720руб.На эти деньги можно купить 12 чашек.Во сколько раз кастрюл?? дороже чашке

Математика
Две кастрюли стоят 720руб.На эти деньги можно купить 12 чашек.Во сколько раз кастрюл?? дороже чашке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 720:2=360 (руб)-одна кастрюля. 2) 720:12=60 (руб)- одна чашка. 3) 360:60=6 (раз) В шесть раз дороже.
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