Две машины движутся навстречу друг другу со скоростями 60 км ч и 80 км ч.Расстояние между ними 500 км. Какое расстояние будет между ними:через 2 часа?Решите задачу двумя спосабами

Математика

Две машины движутся навстречу друг другу со скоростями 60 км ч и 80 км ч.Расстояние между ними 500 км. Какое расстояние будет между ними:через 2 часа?Решите задачу двумя спосабами

Автор: Гость