Две машины движутся навстречу друг другу со скоростями 60 км ч и 80 км ч.Расстояние между ними 500 км. Какое расстояние будет между ними:через 2 часа?Решите задачу двумя спосабами
Математика
Две машины движутся навстречу друг другу со скоростями 60 км ч и 80 км ч.Расстояние между ними 500 км. Какое расстояние будет между ними:через 2 часа?Решите задачу двумя спосабами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(60+60)+(80+80)=280 2)500-280=220км. 1)(60*2)+(80*2)=280 2)500-280=220км.
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