Две моторные лодки одновременно отправляются навстречу друг другу от двух пристаней,расстояние между которыми 88 км.Одна из них движется со скоростью 24км\ч , скорость другой на 4км\ч менше .Через сколько часов они встретятся?П...
Математика
Две моторные лодки одновременно отправляются навстречу друг другу от двух пристаней,расстояние между которыми 88 км.Одна из них движется со скоростью 24км\ч , скорость другой на 4км\ч менше .Через сколько часов они встретятся?Помогите плиз (я знаю , я тупой)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=88km скорость первой 24 км/ч тогда скорость второй 24-4=20 км/ч Время = 88:(20+24) Время = 2 часа Ответ: через 2 часа
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