Две моторные лодки одновременно отправляются навстречу друг другу от двух пристаней,расстояние между которыми 88 км.Одна из них движется со скоростью 24км\ч , скорость другой на 4км\ч менше .Через сколько часов они встретятся?П...

Математика

Две моторные лодки одновременно отправляются навстречу друг другу от двух пристаней,расстояние между которыми 88 км.Одна из них движется со скоростью 24км\ч , скорость другой на 4км\ч менше .Через сколько часов они встретятся?Помогите плиз (я знаю , я тупой)

Автор: Гость