Подскажите тему проекта чтобы было связано с филологией и матиматикой
Математика
Подскажите тему проекта чтобы было связано с филологией и матиматикой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой класс то ,если 5 то не надо меня читать ММММ Топология . . Золотое сечение . Сравнение Золотого сечения и Числа ПИ.
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