Две сестры глядят на братца маленький, неловкий, Не умеет улыбаться, Только х??урит бровки. укажите спряжение каждого глагола и, если можно, его время, число и лицо! ПОЖАЛУЙСТА РЕБЯТКИ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!))))))

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Две сестры глядят на братца маленький, неловкий, Не умеет улыбаться, Только х??урит бровки. укажите спряжение каждого глагола и, если можно, его время, число и лицо! ПОЖАЛУЙСТА РЕБЯТКИ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!))))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ГЛЯДЯТ-2 спр.,наст.вр.,мн.ч.,3-е лицо УМЕЕТ-1 спр.,наст,вр.,ед.ч.,3-е лицо УЛЫБАТЬСЯ - 1 спр., неопр.форма ХМУРИТ-2 спр.,наст.вр.,ед.ч.,3-е лицо
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