Две сестры глядят на братца маленький, неловкий, Не умеет улыбаться, Только х??урит бровки. укажите спряжение каждого глагола и, если можно, его время, число и лицо! ПОЖАЛУЙСТА РЕБЯТКИ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!))))))
Русский язык
Две сестры глядят на братца маленький, неловкий, Не умеет улыбаться, Только х??урит бровки. укажите спряжение каждого глагола и, если можно, его время, число и лицо! ПОЖАЛУЙСТА РЕБЯТКИ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ГЛЯДЯТ-2 спр.,наст.вр.,мн.ч.,3-е лицо УМЕЕТ-1 спр.,наст,вр.,ед.ч.,3-е лицо УЛЫБАТЬСЯ - 1 спр., неопр.форма ХМУРИТ-2 спр.,наст.вр.,ед.ч.,3-е лицо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Алгебра
Русский язык
1.Укажите верное утверждение: А. Имена числительные обозначают признак предмета ?? отвечают на вопрос КАКОЙ? Б. Имена числительные обозначают ч...
Русский язык