Две сестры глядят на братца маленький, неловкий, Не умеет улыбаться, Только х??урит бровки. укажите спряжение каждого глагола и, если можно, его время, число и лицо! ПОЖАЛУЙСТА РЕБЯТКИ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!))))))

Русский язык

Две сестры глядят на братца маленький, неловкий, Не умеет улыбаться, Только х??урит бровки. укажите спряжение каждого глагола и, если можно, его время, число и лицо! ПОЖАЛУЙСТА РЕБЯТКИ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!))))))

Автор: Гость