1.Укажите верное утверждение: А. Имена числительные обозначают признак предмета ?? отвечают на вопрос КАКОЙ? Б. Имена числительные обозначают число, количество предметов и порядок предметов при счёте и отвечают на вопросы СКО...

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1.Укажите верное утверждение: А. Имена числительные обозначают признак предмета ?? отвечают на вопрос КАКОЙ? Б. Имена числительные обозначают число, количество предметов и порядок предметов при счёте и отвечают на вопросы СКОЛЬКО? КАКОЙ? КОТОРЫЙ? В. Имена числительные обозначают количество предметов и отвечают на вопрос СКОЛЬКО? 2. Укажите имя числительное: А. Семёрка В. Семилетний Б. Семиэтажный Г. Семеро 3. Укажите предложение с числительным: А. В этом доме одиннадцать этажей. Б. Мы живём в пятиэтажном доме. В. Пятёрка – отличная оценка. 4. Найдите количественное числительное: А. Шесть целых пять десятых Б. Шестьдесят восьмой В. Шестнадцатая 5. Укажите порядковое числительное: А. Две тысячи тринадцатый Б. Двое В. Полтораста 6. Определите составное числительное: А.Семнадцать В. Семь Б. Семьсот Г. Семьдесят семь 7. Укажите сложное числительное: А. Шестнадцать В.Тридцать Б. Восемьдесят Г. Сто четыре 8. Укажите числительные с Ь в середине: А. Восем(?)надцать, девят(?)надцать Б. Восем(?)сот, девят(?)сот, пят(?)десят В. Пят(?)надцать, сем(?)надцать 9. В составных количественных числительных склоняются: А. Все слова Б. Только первое слово В. Только последнее слово 10. В составных порядковых числительных склоняются: А. Все слова Б. Только последнее слово В. Только первое слово. 11. Порядковые числительные изменяются: А. Только по падежам. Б. По падежам и числам В. По падежам, числам и родам. 12. Найдите ошибку в сочетании собирательного числительного с существительным: А. Двое девочек, подруг, школьниц Б. Четверо врачей, малышей, студентов В. Пятеро лисят, медвежат, зайчат Г. Трое ножниц, брюк, очков 13. Найдите ошибку в сочетании числительных ОБА, ОБЕ: А. Обеими подругами Б. Обеими окнами В. Обоими друзьями 14. Найдите числительное, в склонении которого допущена ошибка: А. Шестьюдесятью учениками Б. К девятистам студентам В. Семидесятью страницами 15. Укажите дробное числительное: А. Тридцать два Б. Двое малышей В. Пять седьмых 16. Укажите строку, в которой все числительные являются собирательными: А. Пятый, пятеро, пятьдесят, пятьсот Б. Шестеро, двое, пятеро, оба В. Первый, третий, шестеро, обе 17. Укажите верное написание числительного: А. С восемьюстами девяноста шестью Б. С восемьсот девяносто шестью В. С восьмьюста девяноста шестью 18. Числительные ПОЛТОРА и ПОЛТОРАСТА имеют: А. Две падежных формы Б. Четыре падежных формы В. Шесть падежных форм 19. Найдите предложение, в котором числительное является сказуемым: А. Вторая бригада перевыполнила план. Б. Автобус отправляется в десять часов. В. Высота башни – пятнадцать метров. 20. В этом предложении числительное является дополнением: А. Брат принёс домой трёх котят. Б. Поезд прибывает на первый путь. В. Пятью пять – двадцать пять. 21. Правильно записано числительное: А. С пятистами страницами Б. С пятистами страниц В. С пятьюстами страницами 25 БАЛЛОВ.СРОЧНО.

Автор: Гость