Как 36мин перевести в сек

Математика
Как 36мин перевести в сек
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 мин=60 сек 36 мин= 60*36= 2160 сек
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