У Миши было в 3 раза больше денег чем у Пете Они сложили свои деньги и купили мороженое за 22 коп. После чего у них осталось 6 коп. Сколько денег было у каждого мальчика
Математика
У Миши было в 3 раза больше денег чем у Пете Они сложили свои деньги и купили мороженое за 22 коп. После чего у них осталось 6 коп. Сколько денег было у каждого мальчика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что у Миши 14 , а у Пети 8.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Почему стоить запятая???? Огромное, простирающееся в пространстве, оно лежало глуб??ко внизу, далеко белая сквозь сумрак бегущим к земле грибами пе...
Математика
Помогите, туплю.. Боковая поверхность правильной треугольной пирамиды 18 дм. Найти объем этой пирамиды, если высота боковой грани 4 дм.
Русский язык