У Миши было в 3 раза больше денег чем у Пете Они сложили свои деньги и купили мороженое за 22 коп. После чего у них осталось 6 коп. Сколько денег было у каждого мальчика

Математика

У Миши было в 3 раза больше денег чем у Пете Они сложили свои деньги и купили мороженое за 22 коп. После чего у них осталось 6 коп. Сколько денег было у каждого мальчика

Автор: Гость