Почему стоить запятая???? Огромное, простирающееся в пространстве, оно лежало глуб??ко внизу, далеко белая сквозь сумрак бегущим к земле грибами пены. (Огромное,) Море гудело ровно, победно и, казалось, все величавее в сознан...

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Почему стоить запятая???? Огромное, простирающееся в пространстве, оно лежало глуб??ко внизу, далеко белая сквозь сумрак бегущим к земле грибами пены. (Огромное,) Море гудело ровно, победно и, казалось, все величавее в сознании своей силы. ( казалось,) Потом, скользя по мокрым глинистым тропинкам и остаткам деревянных лестниц , мы стали спускаться вниз, к сверкающему пеной прибою. (Потом,) Ступив на гравий , мы тот час же отскочили в сторонку от волны, разбившейся о камни. (Гравий, ; Волны,) Убигая назад, они увлекали спутанные водоросли. ( Назад,)

Автор: Гость