B2 решите плиз))) очень надо 10 минут осталось

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Т.к. 6x>42, то x>6 тогда, чтобы не было решений надо, чтобы неравенства x>6 и x <b не имело общих точек, что будет если bпринадлежит (-бесконечности; 6] Ответ: (-бесконечности; 6]