Чем наводнение опасно для животных. Какую помощь могут оказать им люди
Окружающий мир
Чем наводнение опасно для животных. Какую помощь могут оказать им люди
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наводнение очень опасно для всех живых существ,тем что они могут утонуть но только в том случае если слишком много воды и люди могу помочь только тем что вытощат животное из воды и срочно показать ветеринару. В моем тексте могут встречатся ошибки,и я могла не поставить:запитую или точку поэтому обязательно обращайте свое внимание на ошибки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Аэродрома одновременно поднялись два вертолёта которые полетели в противоположных направлениях Один из них летел со скоростью 240 километров в час ...