Чем наводнение опасно для животных. Какую помощь могут оказать им люди

Окружающий мир
Чем наводнение опасно для животных. Какую помощь могут оказать им люди
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наводнение очень опасно для всех живых существ,тем что они могут утонуть но только в том случае если слишком много воды и люди могу помочь только тем что вытощат животное из воды и срочно показать ветеринару. В моем тексте могут встречатся ошибки,и я могла не поставить:запитую или точку поэтому обязательно обращайте свое внимание на ошибки.
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