Міркування про те як можна покращити життя людей у твоєму місті
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Міркування про те як можна покращити життя людей у твоєму місті
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На мою думку життя людей можна покращити у всіх сферах життя та будь-яким способом. Пропагування читання та здорового способу життя є однією з найважливіших проблем деградації сучасного супільства. Аби вирішити цю проблему, потрібно відкривати більше біліотек із різноманітних заохоченням читачів, наприклад, організувати в парках та скверах місця для читання. Оскільки пора весни вже приходить, всі люди будуть проводити свій час на свіжому повітрі. До того ж читання романтичної поезії на свіжому повітрі, набагто краще, аніж сидіння у кімнатах перед екраном комп'ютера.
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