Сочинение на тему Что помогает человеку преодолеть собственную слабость, недуг

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Неуверенность в себе – это проблема, которая имеет свои корни в глубоком детстве. Какие родители растят сверх-неуверенных детей? Во-первых, это родители, которые систематически подрывают уверенность ребенка в самом себе, постоянно критикуя его: «ты делаешь не так… ты получил 4-ку, но 5-ка была бы лучше» . Второй вариант – это родители, которые очень сильно балуют своих детей. В первом случае ребенок становится уверенным в том, что он ничего не может и все делает не так, а во втором случае ребенок совершенно не уверен в том, что он может, а что все-таки не может. Третий вариант – это родители, которые задаривают подарками, тем самым предвосхищают все желания ребёнка, которые у него ещё даже не появились. Часто сталкиваешься с ситуацией, когда разбогатевшие родители начинают засыпать ребёнка подарками, думая о своём «безыгрушечном» детстве, а в результате у ребёнка нет возможности пожелать себе что-нибудь. Так вырастает человек, который ничего не хочет, ни в чём не уверен, денег заработать не может, так как все обеспечивается родителями. Вот собственно, и получается, что это люди, которые во многом остались ещё детьми, детьми своих родителей, которые и сами не понимают, чего они хотят, какие у них цели в жизни, на что они способны. Нет у них внутреннего стержня взрослого человека. Это люди, которые будут опираться на мнение других, потому что не на что опереться внутри себя. И конечно, психотерапевт в таком случае помогает человеку этот стержень внутри себя вырастить. Ведь зрелая личность мало зависит от мнения окружающих, а также от социальных мнений и установок. Зрелая личность – это человек, который понимает, чего хочет, понимает свой путь, ценит то, что у него есть, и не оглядывается постоянно вокруг себя в поисках одобрения и поддержки. Такой личностью вполне можно стать, было бы желание.