Составьт Составь и запиши по одному предложения с глаголами одеть и надеть разбери глагол как часть речи

Русский язык
Составьт Составь и запиши по одному предложения с глаголами одеть и надеть разбери глагол как часть речи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Катя одевала куклу..мама надела платье..Одеть (что сделать?) - глагол. Нач. форма -одеть Пост. признаки: 1 спряж., соверш. вид, невозвратный, переходный Непост. признаки: нет, т. к. это неопред. форма (инфинитив) Надеть - аналогично. Роль в предложении определить без предложения нельзя.
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