Дополни условие числовыми данными и реши задачу. У мамы было ?тенге. Она купила молоко за ? тенге и творог за ? тенге. Сколько денен осталось у мамы?

Математика

Дополни условие числовыми данными и реши задачу. У мамы было ?тенге. Она купила молоко за ? тенге и творог за ? тенге. Сколько денен осталось у мамы?

Автор: Гость