Дополни условие числовыми данными и реши задачу. У мамы было ?тенге. Она купила молоко за ? тенге и творог за ? тенге. Сколько денен осталось у мамы?

Математика
Дополни условие числовыми данными и реши задачу. У мамы было ?тенге. Она купила молоко за ? тенге и творог за ? тенге. Сколько денен осталось у мамы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У мамы было 52 тенге, она купила молоко за 25 тенге и творог за 20 тенге. Сколько денег осталось у мамы? 1)25+20=45(т.)-мама потратила на покупки. 2)52-45=7(т.)-осталось денег.
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