Объясните,в каких словах нужно проверять правописание согласных. Какие слова явл??ются проверочными? Запишите сначала проверочные слова,потом проверяемые. Дубовый,дубки,дубочек. Дружки,дружить,подружка. Редкий,редок,реденький.

Русский язык
Объясните,в каких словах нужно проверять правописание согласных. Какие слова явл??ются проверочными? Запишите сначала проверочные слова,потом проверяемые. Дубовый,дубки,дубочек. Дружки,дружить,подружка. Редкий,редок,реденький.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дубовый дубочек дружить редок. реденький дубки дружки подружка редкий
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