Составить 3 предложение о Весенней природе повествовательное вопросительное вос??лицательное
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Составить 3 предложение о Весенней природе повествовательное вопросительное вос??лицательное
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Весной солнце светит ярче. Птички поют с утра на полянке. Что с весной делает природа? Роса появляется утром? Солнце утром ясное! Весенний закат светит красивей!
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