Сколько пакетов с соком войдет в коробку, длина которой равна 25 см, ширина – 40 см, высота – 36 см, если высота пакета с соком равна 9 см, длина составляет 1/5 (дробь) длины коробки, а его ширина в 10 раз меньше ширины ко...
Математика
Сколько пакетов с соком войдет в коробку, длина которой равна 25 см, ширина – 40 см, высота – 36 см, если высота пакета с соком равна 9 см, длина составляет 1/5 (дробь) длины коробки, а его ширина в 10 раз меньше ширины коробки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25X40X36=36000 объем коробки 25X1/5=5-длина пакета с соком 40:10=4 ширина пакета с соком 5X4X9=180 объем пакета с соком 36000:180=200 пакетов
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