Сколько пакетов с соком войдет в коробку, длина которой равна 25 см, ширина – 40 см, высота – 36 см, если высота пакета с соком равна 9 см, длина составляет 1/5 (дробь) длины коробки, а его ширина в 10 раз меньше ширины ко...

Математика

Сколько пакетов с соком войдет в коробку, длина которой равна 25 см, ширина – 40 см, высота – 36 см, если высота пакета с соком равна 9 см, длина составляет 1/5 (дробь) длины коробки, а его ширина в 10 раз меньше ширины коробки?

Автор: Гость