Написать 3 предложения указать род падеж число прилагательных
Русский язык
Написать 3 предложения указать род падеж число прилагательных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В зоопарке живёт красивая зебра( И.п. ж.р.) Я увидел на дереве каркающую ворону( В.п., ж.р.) Я подошёл к сердитому псу( Д.П., М.р.)
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