Написать 3 предложения указать род падеж число прилагательных

Русский язык
Написать 3 предложения указать род падеж число прилагательных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В  зоопарке  живёт  красивая  зебра(  И.п.  ж.р.) Я  увидел  на  дереве  каркающую  ворону(  В.п., ж.р.) Я  подошёл  к  сердитому  псу(  Д.П., М.р.)
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