Номер 4, (а и б) пожааалуйста
Математика
Номер 4, (а и б) пожааалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 270:9=30(м/сек) - скорость орла 2) 189:9=21(м/сек) - скорость сокола 3) 30-21=9(м/сек) - разница Ответ : на 9м/сек скорость сокола меньше скорости орла ............................... 1) 30+10=40(км/ч) - скорость катера обратно 2) 240:30=8(ч) - время от одной пристани к другой( туда) 3) 240:40=6(ч) - время обратно 4) 8+6=14(ч) - время на весь путь Ответ :за 14ч. катер пройдет весь путь туда и обратно
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