Прилогательно 2 слово разобрать по составу
Русский язык
Прилогательно 2 слово разобрать по составу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пре (приставка), крас-(корень), н(суффикс)ый(окончание. Хороший(хорош корень),ий(окончание) умный(ум0корень)ый(окончание
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