Прилогательно 2 слово разобрать по составу

Русский язык
Прилогательно 2 слово разобрать по составу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пре (приставка),  крас-(корень),  н(суффикс)ый(окончание. Хороший(хорош   корень),ий(окончание) умный(ум0корень)ый(окончание
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