2 одинаковых насоса выкачивали Из подвала воду первый работал 12 минут второй 18 минут и он выключил на 4 320 литров воды больше чем 1 Сколько литров воды в каждый насос

Гость: Гость:

1) 18 - 12 = 6 (мин) - на столько больше работал второй насос; 2) 4 320 : 6 = 720 (л/мин) - производительность одного насоса в минуту (одинаковая); 3) 720 * 12 = 8 640 (л) - столько литров воды откачает первый насос за 12 минут; 4) 720 * 18 = 12 960 (л) - столько литров воды откачает второй насос за 18 минут; 5) 8 640 + 12 960 = 21 600 (л) - столько литров воды откачают оба насоса вместе. Ответ: 8 640 л - первый насос, 12 960 л - второй насос.