От Заречной до Мухино я шёл 0,8 ч со скоростью 5,5 км/ч, а от Мухино до Каменки ехал на ??елосипеде 1,4 ч со скоростью 12,5 км/ч. На сколько километров Мухино дальше от Каменки, чем от Заречной? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТАА
Математика
От Заречной до Мухино я шёл 0,8 ч со скоростью 5,5 км/ч, а от Мухино до Каменки ехал на ??елосипеде 1,4 ч со скоростью 12,5 км/ч. На сколько километров Мухино дальше от Каменки, чем от Заречной? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТАА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0,8ч*5,5км/ч=4.4км- расстояние от Заречной до мухино 2)1.4ч*12.5км/ч=17.5км-расстояние от Заречной до Мухино 3)17.5-4.4=13.1км-разница расстояния (1) и (2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Отрезок надо разделить на равные части Уже. Обозначены 4 части сколько ещё таких ч??стей будут обозначено?
Русский язык
Подбери слова, которые обобщают значение имен существительных. на какой вопрос они отвечают ? дуб, липа, береза, сосна-это (что?)....... ромашк...
Английский язык