Какое количество вещества кислорода необходимо для получения 4 г оксида магния
Химия
Какое количество вещества кислорода необходимо для получения 4 г оксида магния
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x моль 4г 2Mg+O2-->2MgO x=1*4/40=0,1 моль кислорода 1 моль 40г
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