Разложите на множители г) a(x-y)+bx-by= д) 3b-3c+a(b-c)= e) ab+2(b-d)-ad=
Алгебра
Разложите на множители г) a(x-y)+bx-by= д) 3b-3c+a(b-c)= e) ab+2(b-d)-ad=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г) a(x -y)+b(x -y) =(x -y)(a +b) д) 3(b -c)+a(b -c)=(b-c)(3 +a) e) a(b -d) +2(b-d)=(b-d)(a+2)
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