"Две собаки одновременно бросились за зайцем.Через 15 с между собаками было 45 м.Одн?? бежала со скоростью 12 м/с." РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

Математика
"Две собаки одновременно бросились за зайцем.Через 15 с между собаками было 45 м.Одн?? бежала со скоростью 12 м/с." РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*15=180 м - пробежала 1 собака за 15 с 180-45=135 м - пробежала 2 собака за 15 с 135:15=9 м/с - скорость 2 собаки
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