"Две собаки одновременно бросились за зайцем.Через 15 с между собаками было 45 м.Одн?? бежала со скоростью 12 м/с." РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

Математика

"Две собаки одновременно бросились за зайцем.Через 15 с между собаками было 45 м.Одн?? бежала со скоростью 12 м/с." РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

Автор: Гость