Две третьих умножить на одну четвертую 2/3*1/4
Алгебра
Две третьих умножить на одну четвертую 2/3*1/4
Ответ(ы):
Гость:
Числитель умножаешь на числитель и знаменатель на знаменатель. получается две двеннадцатых, сокращаем, итого одна шестая
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