Определите результат выполнения фрагмента программы p:=0; for x:=1 to 5 do p:=p+x; writeln('p=',p);
Информатика
Определите результат выполнения фрагмента программы p:=0; for x:=1 to 5 do p:=p+x; writeln('p=',p);
Ответ(ы):
Гость:
Р будет равно 15 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
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