Определите результат выполнения фрагмента программы p:=0; for x:=1 to 5 do p:=p+x; writeln('p=',p);

Информатика

Определите результат выполнения фрагмента программы p:=0; for x:=1 to 5 do p:=p+x; writeln('p=',p);

Автор: Гость