Обруч,мяч,скакалка,гантэля,перчатки и шлем для бокса.Придумать с этими словами сл??жные предложения

Гость: Гость:

некоторые гимнастки используют мяч в своих выступлениях, а некоторые выступают с булавами. аня прыгала на скакалке, а лида бегала рядом. мама купила васе гирю, а роме футбольный мяч. коля всегда мечтал о боксерских перчатках, но родители подарили ему книгу. тренер сказал хоккеисту, чтобы он надел шлем.я ходила смотреть соревнования , где гимнастки выступали с обручами