Двi бригади шахтарiв видобули 1620 тонн вугiлля.Вугiлля,що видобула перша бригада,заванатажили в 46 вагонiв,а вугiлля,що видобула друга бригада,у 44 таких самих вагони.Скiльки тонн вугiлля видобула кожна бригада?

Математика

Двi бригади шахтарiв видобули 1620 тонн вугiлля.Вугiлля,що видобула перша бригада,заванатажили в 46 вагонiв,а вугiлля,що видобула друга бригада,у 44 таких самих вагони.Скiльки тонн вугiлля видобула кожна бригада?

Автор: Гость