Двi бригади шахтарiв видобули 1620 тонн вугiлля.Вугiлля,що видобула перша бригада,заванатажили в 46 вагонiв,а вугiлля,що видобула друга бригада,у 44 таких самих вагони.Скiльки тонн вугiлля видобула кожна бригада?
Математика
Двi бригади шахтарiв видобули 1620 тонн вугiлля.Вугiлля,що видобула перша бригада,заванатажили в 46 вагонiв,а вугiлля,що видобула друга бригада,у 44 таких самих вагони.Скiльки тонн вугiлля видобула кожна бригада?
Ответ(ы):
Гость:
1.46+44=90 вагонов загрузили всего 2.1620 т :90=18 тн в одном вагоне 3.18 т*46=828 т загрузила первая бригада 4.18 т*44=792 т загрузила вторая бригада
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