Двi бригади шахтарiв видобули 1620 тонн вугiлля.Вугiлля,що видобула перша бригада,заванатажили в 46 вагонiв,а вугiлля,що видобула друга бригада,у 44 таких самих вагони.Скiльки тонн вугiлля видобула кожна бригада?

Математика
Двi бригади шахтарiв видобули 1620 тонн вугiлля.Вугiлля,що видобула перша бригада,заванатажили в 46 вагонiв,а вугiлля,що видобула друга бригада,у 44 таких самих вагони.Скiльки тонн вугiлля видобула кожна бригада?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.46+44=90 вагонов загрузили всего 2.1620 т :90=18 тн в одном вагоне 3.18 т*46=828 т  загрузила первая бригада 4.18 т*44=792 т загрузила вторая бригада
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста. номер 7. а). б). плизззз
Ответить
Английский язык
What kind of house do you live in? перевод
Ответить
Русский язык
Помогите люди, не поможете 2 поставят
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста! Образуйте слова с суффиксами ик и ок (домик, ледок)
Ответить
Математика
В Казахстане растет 250 видов медоносных растений однапятая из них -некоторые. Скольковидов нештатных растений растет в Казахстане
Ответить