Помогите пожалуйста! Образуйте слова с суффиксами ик и ок (домик, ледок)
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Помогите пожалуйста! Образуйте слова с суффиксами ик и ок (домик, ледок)
Ответ(ы):
Гость:
гномик , сандалик , винтик, бантик зайчонок , лягушонок, перепелёнок
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