В Казахстане растет 250 видов медоносных растений однапятая из них -некоторые. Скольковидов нештатных растений растет в Казахстане
Математика
В Казахстане растет 250 видов медоносных растений однапятая из них -некоторые. Скольковидов нештатных растений растет в Казахстане
Ответ(ы):
Гость:
Одна пятая из них - нектарные. Сколько видов нектарных растений растет в Казахстане. Вот такое условие. 250:5=50 видов. Ответ: 50 видов нектарных растений растет в Казахстане.
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