Почему вам понравился рассказ Левша Лесков
Литература
Почему вам понравился рассказ Левша Лесков
Ответ(ы):
Гость:
Этот рассказ мне понравился тем, что в нем есть такой интересный персонаж, как изобретатель Левша. Хоть он и был простолюдином и необрпзованным, зато он был прекрасным изобретателем, в рассказе говорится , что англичане даже пытались привлеч его на свю сторону. Так же левша дал понять Росси что она ни чуть не хуже Англии.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В один магазин привезли 18 одинаковых бидонов молока,а в другой 12 таких же бидонов.?? первый магазин привезли на 228л молока больше чем во второй....
Математика
Длина первого прямоугольника-40 см.,а ширина-15 см.Ширина второго прямоугольника на 5 см. больше,чем ширина первого,а их площади равны.Найди длину ...
Литература