Почему вам понравился рассказ Левша Лесков

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Этот рассказ мне понравился тем, что в нем есть такой интересный персонаж, как изобретатель Левша. Хоть он и был простолюдином и необрпзованным, зато он был прекрасным изобретателем, в рассказе говорится , что англичане даже пытались привлеч его на свю сторону. Так же левша дал понять Росси что она ни чуть не хуже Англии.