Какая главная мысль рассказа моя родина?

Литература
Какая главная мысль рассказа моя родина?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Рассказ Пришвина Моя родина - короткий очерк без сюжета, построенный только на эмоциях. Молоко с чаем на рассвете вместе с мамой, родной лес и птицы, богатства природы, которые обязательно нужно охранять. Кратко, но очень ёмко Пришвин объясняет, что такое родина
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