Какие времена года описаны в повести А.С.Пушкина?Случайно ли первая встреча проис??одит весной,а последняя осенью?А какое время года Дуня покидает своего отца? "Станционный смотритель"

Литература
Какие времена года описаны в повести А.С.Пушкина?Случайно ли первая встреча проис??одит весной,а последняя осенью?А какое время года Дуня покидает своего отца? "Станционный смотритель"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В повести описаны весна и осень. Такие времена года выбраны не случайно - показано время, когда у смотрителя все хорошо, и когда он уже спивался от горя. Дуня покидает своего отца летом.
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