Песни 6 лет он 3 раза старше Серёжи Сколько лет Сереже
Математика
Песни 6 лет он 3 раза старше Серёжи Сколько лет Сереже
Ответ(ы):
Гость:
6•3=18 Ответ:Серёже 18 лет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Деревяную модель кубического дециметра покрасили,а потом распилили на кубически?? сантиметры сколько кубиков окрашено с 3 сторон с 2 сторон с 1 сто...
Английский язык
Русский язык
Алгебра
Магазин делает пенсионерам скидку на определённое количествой процентов от цены покупки. Упаковка пельменей стоит в магазине 60 руб. Пенсионер запл...