Песни 6 лет он 3 раза старше Серёжи Сколько лет Сереже

Математика
Песни 6 лет он 3 раза старше Серёжи Сколько лет Сереже
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Гость:
6•3=18 Ответ:Серёже 18 лет
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