Задание #2 решение плиз диагностическая работа завтра... не знаю что мне делать

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Задание #2 решение плиз диагностическая работа завтра... не знаю что мне делать
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ответ во 2 номере - 65 лет и более
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