Задание #2 решение плиз диагностическая работа завтра... не знаю что мне делать
Английский язык
Задание #2 решение плиз диагностическая работа завтра... не знаю что мне делать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ во 2 номере - 65 лет и более
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Магазин делает пенсионерам скидку на определённое количествой процентов от цены покупки. Упаковка пельменей стоит в магазине 60 руб. Пенсионер запл...
Математика
5 упаковок пряников и 3 торта вместе весят 5.1 кг. Сколько весит 1 упаковка пряников,если один торт весит 0.9кг