5 упаковок пряников и 3 торта вместе весят 5.1 кг. Сколько весит 1 упаковка пряников,если один торт весит 0.9кг
Математика
5 упаковок пряников и 3 торта вместе весят 5.1 кг. Сколько весит 1 упаковка пряников,если один торт весит 0.9кг
Ответ(ы):
Гость:
3*0.9=2.7 5.1-2.7=2.4 2.4:5=0,48- 1 упаковка пряников
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