5 упаковок пряников и 3 торта вместе весят 5.1 кг. Сколько весит 1 упаковка пряников,если один торт весит 0.9кг

Математика

5 упаковок пряников и 3 торта вместе весят 5.1 кг. Сколько весит 1 упаковка пряников,если один торт весит 0.9кг

Автор: Гость