Разработать программу ввода и вывода элементов одномерного массива размером 10 элементов. При разработке программы использовать оператор цикла с параметром for. Исходные данные для х[ i ] произвольные.

Информатика
Разработать программу ввода и вывода элементов одномерного массива размером 10 элементов. При разработке программы использовать оператор цикла с параметром for. Исходные данные для х[ i ] произвольные.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Прикрепил скрин программы
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