Разработать программу ввода и вывода элементов одномерного массива размером 10 элементов. При разработке программы использовать оператор цикла с параметром for. Исходные данные для х[ i ] произвольные.

Информатика

Разработать программу ввода и вывода элементов одномерного массива размером 10 элементов. При разработке программы использовать оператор цикла с параметром for. Исходные данные для х[ i ] произвольные.

Автор: Гость