Изложение "Буран" Аксаков.

Русский язык
Изложение "Буран" Аксаков.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Буран …Снеговая белая туча, огромная как небо, обтянула весь горизонт и последний свет красной, погорелой вечерней зари быстро задернула густою пеленою. Вдруг настала ночь… наступил буран со всей яростью, со всеми своими ужасами. Разыгрался пустынный ветер на приволье, взрыл снеговые степи, как пух лебяжий, вскинул их до небес… Все одел белый мрак, непроницаемый, как мрак самой темной осенней ночи! Все слилось, все смешалось: земля, воздух, небо превратились в пучину кипящего снежного праха, который слепил глаза, занимал дыханье, ревел, свистел, выл, стонал, бил, трепал, вертел со всех сторон, сверху и снизу обвивался, как змей, и душил все, что ему ни попадалось. Сердце падает у самого неробкого человека, кровь стынет, останавливается от страха, а не от холода, ибо стужа во время буранов значительно уменьшается. Так ужасен вид возмущения зимней северной природы… Буран свирепел час от часу. Бушевал всю ночь и весь следующий день, так что не было никакой езды. Глубокие овраги делались высокими буграми… Наконец стало понемногу затихать волнение снежного океана, которое и тогда еще продолжается, когда небо уже блестит безоблачной синевою. Прошла еще ночь. Утих буйный ветер, улеглись снега. Степи представляли вид бурного моря, внезапно оледеневшего… Выкатилось солнце на ясный небосклон; заиграли лучи его на волнистых снегах…
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Предложение с выражением уйти с тяжелым сердцем
Ответить
Математика
Сумма трёх чисел равна 16 сумма первого и третьего 11 сумма третьего и второго 8 найди эти числа
Ответить
Математика
На какое число делится 14 и 13
Ответить
Қазақ тiлi
Рассказ по каз.яз на тему: Бұл-Астана қаласының Окұшылар сарайы 5-6 предложений. Буду благодарна :з
Ответить
История
Кто такие разночинцы? Как формированное этого слоя интеллигенции повлияло на раз??итие общественного движения в 1860-1870-е г.г
Ответить