Кто такие разночинцы? Как формированное этого слоя интеллигенции повлияло на раз??итие общественного движения в 1860-1870-е г.г

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Русское дворянство породило русскую интеллигенцию, а дворянская интеллигенция породила разночинную. Новая элита унаследовала и усилила все худшие стороны дворянской культуры. Разночинцы додумали до конца больную мысль дворянской интеллигенции. По сути разночинцы это люди, периодично меняющие либо уже сменившие некоторое количество трудовой деятельности. Например по началу молодой выходец из деревни был кузнецом, сменил занятие стал извозчиком , потом с переездом в город стал торговать и открыл свою лавку и возит продукты. Это всё привело к повышению производительности труда населения, люди стали больше работать в городах. Общество реорганизовалось и появилась возможность приобретать опыт. Общество разделилось на различные группы, и принимало самостоятельные жизненные решения.