Помогите ПРОШУ ПРИМЕРНО В 15-13 ВЕКЕ ЖО Н. Э. ЗАРОДИЛАСЬ АЛФАВИТНАЯ СИСТЕМА ПИСЬМЕНН??СТИ, ЧТО СТАЛО КРУПНЕЙШИМ ДОСТИЖЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ. ЭТО ПРИЗОШЛО В ........ 1)ФИНИКИИ 2)ЕГИПТЕ 3)КИТАЕ 4)ДВУРЕЧЬЕ
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Помогите ПРОШУ ПРИМЕРНО В 15-13 ВЕКЕ ЖО Н. Э. ЗАРОДИЛАСЬ АЛФАВИТНАЯ СИСТЕМА ПИСЬМЕНН??СТИ, ЧТО СТАЛО КРУПНЕЙШИМ ДОСТИЖЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ. ЭТО ПРИЗОШЛО В ........ 1)ФИНИКИИ 2)ЕГИПТЕ 3)КИТАЕ 4)ДВУРЕЧЬЕ
Ответ(ы):
Гость:
Вроде бы в Египте...
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