Из рассказа Короленко "В дурном обществе" разница между Васей и Вальком

Литература
Из рассказа Короленко "В дурном обществе" разница между Васей и Вальком
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вася и Валек; 1)Валек был старше Васи. 2)Вася был из семьи судьи,а Валек из семьи бедного пана Тыбурция!!
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