Решите уравнение: 3) x : 100 = 0,81 + 0,09;
Математика
Решите уравнение: 3) x : 100 = 0,81 + 0,09;
Ответ(ы):
Гость:
Х:100=0,90 х=0,90•100 х=9 ---------------- 9:100=0,81+0,09
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