Алгебра 9 класс Алимов(номер 736). Срочно! буду благодарен!

Гость: Гость:

X вершина находится по формуле (-b)/(2a), то есть х(вершина)=(-b)/(2a)=(-7)/2=-3,5 y(вершина)=y(x(вершина))=x(вершина)^2+7x(вершина)+10=(-3,5)^2 + 7(-3,5) + 10=12,25 - 24,5 + 10=-2,25 Получается, что координаты вершины (-3,5;-2,25), и лежит она в четвертой четверти(квадрате)